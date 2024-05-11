Англія

Джованні Гонсалес здобув для своєї команди три очки.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги зустрілися дві команди, що продовжують боротьбу за збереження прописки в першості країни: Мальорка приймала на своєму полі Лас-Пальмас.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 29-ій хвилині, автором якого став Джованні Гонсалес.

Таким чином, Мальорка та Лас-Пальмас все ще мають математичні шанси на виліт, хоч і дуже примарні.

Мальорка - Лас-Пальмас 1:0

Гол: Гонсалес, 29

Мальорка: Райкович — Гонсалес (Відаль, 83), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Коста — Санчес (Морланес, 63), Кошта, Родрігес (Дардер Молл, 72) — Ларін (Пратс, 64), Мурікі (Маскарель, 83)

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо (Ель Хаддаді, 79), Суарес, Коко, Мармол — Марвін, Муньос (Кампанья, 63), Лойодіс (Рамірес, 79), Родрігес, Рамірес — Каба (Кардона, 63)

Попередження: Гонсалес, Коста, Кошта, Вальєнт, Мурікі, Копете — Араухо, Рамірес