Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 11 травня 2024 року.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до лондонського Фулгема на Крейвен Коттедж, де зумів здобути розгромну перемогу.

Протягом цього протистояння простежувалася відсутність у "дачників" турнірної мотивації, тоді як команді Хосепа Гвардіоли боротися все ще є за що — чемпіонський титул, на який також претендує лондонський Арсенал.

На тлі цього Ман Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Фулгемом, відправивши у його ворота чотири "сухих" м'ячі. Дублем відзначився Йошко Гвардіол, ще один м'яч на свій рахунок записав Філ Фоден, а крапку поставив реалізований пенальті Хуліана Альвареса, що дозволило "містянам" випередити Арсенал на два очки за рівної кількості матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Манчестер Сіті у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Фулгем — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Гвардіол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7 (пен)

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Івобі, Пальїнья — Рід, Перейра (Вілсон, 73), Вілліан (Траоре, 46) — Муніз (Броя, 66)

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке (Вокер, 22), Гвардіол — Родрі, Ковачич (Льюїс, 81) — Сілва, де Брюйне (Доку, 75), Фоден (Бобб, 82) — Голанд (Альварес, 82)

Попередження: Діоп, Робінсон

Вилучення: Діоп, 90+6 (Фулгем)