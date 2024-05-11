Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ноттінгем Форест та лондонський Челсі.

Ноттінгем Форест та лондонський Челсі зіграють на Сіті Граунд у рамках тридцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Нуну Ешпіріту Санту, після перемоги над Шеффілд Юнайтед (3:1), використав із перших хвилин Ніакате в трійці центральних захисників.

Маурісіо Почеттіно, на тлі розгрому Вест Гема в дербі (5:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців із Михайлом Мудриком ліворуч в атаці.

Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль, Болі, Мурільйо, Ніакате, Айна — Гіббс-Вайт, Єйтс, Даніло, Гадсон-Одої — Вуд.

Запасні: Тернер, Тоффоло, Омобаміделе, Сангаре, Куяте, Домінгес, Авонії, Еланга, Орігі.



Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Дісасі, Джеймс, Колвілл, Гюсто, Казадеї, Угочукву, Стерлінг, Нкунку.



Гра Ноттінгем Форест — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.