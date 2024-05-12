Захисник Челсі Ріс Джеймс розповів щодо планів клубу в майбутньому.
Ріс Джеймс, Getty Images
12 травня 2024, 16:56
Ріс Джеймс висловив думку стосовно нинішньої ситуації в лондонській команді та власного відновлення.
"Вчимося щодня. Ми ще молоді, а протягом сезону у нас було кілька вихідних, але загалом ми покращали й до кінця сезону стаємо сильнішими", — цитує ресурс The Athletic.
"Єврокубки – один з найвищих рівнів клубного футболу. Ми є одним з найбільших клубів у клубному футболі, тому хочемо щосезону прагнути до того, щоб стукати у двері Ліги чемпіонів. У цьому мета.
Мій процес відновлення був повільним. Спочатку думали, що на нас чекає близько 3 місяців. Тому мені було дуже важко вмістити в голові, що в підсумку пропустив майже 5.
Для мене це були довгі дні, але це частина процесу. Тепер просто радий, що знову у формі та можу допомогти команді".
Цього сезону 24-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.