Англія

Захисник Челсі Ріс Джеймс розповів щодо планів клубу в майбутньому.

Ріс Джеймс висловив думку стосовно нинішньої ситуації в лондонській команді та власного відновлення.

"Вчимося щодня. Ми ще молоді, а протягом сезону у нас було кілька вихідних, але загалом ми покращали й до кінця сезону стаємо сильнішими", — цитує ресурс The Athletic.

"Єврокубки – один з найвищих рівнів клубного футболу. Ми є одним з найбільших клубів у клубному футболі, тому хочемо щосезону прагнути до того, щоб стукати у двері Ліги чемпіонів. У цьому мета.

Мій процес відновлення був повільним. Спочатку думали, що на нас чекає близько 3 місяців. Тому мені було дуже важко вмістити в голові, що в підсумку пропустив майже 5.

Для мене це були довгі дні, але це частина процесу. Тепер просто радий, що знову у формі та можу допомогти команді".

Цього сезону 24-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.