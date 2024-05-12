Манчестер Юнайтед не вистачило потужності для стримання Арсеналу. 

Колектив Еріка тен Гага ні сусідів за містом не потішив, ані сам знову очок не здобув. 

Огляд матчу

Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 21

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс (Камбвала, 75), Ван-Біссака (Форсон, 87) — Мейну, Амрабат (Еріксен, 87) — Діалло (Антоні, 69), Мактоміней, Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 88).

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор (Жоржиньо, 90+3), Парті (Ківьор, 90+3), Райс — Сака (Жезус, 82), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 66).

Попередження: Сака, Рая. 