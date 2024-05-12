Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 травня 2024 року.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 22:59
Манчестер Юнайтед не вистачило потужності для стримання Арсеналу.
Колектив Еріка тен Гага ні сусідів за містом не потішив, ані сам знову очок не здобув.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1
Гол: Троссар, 21
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс (Камбвала, 75), Ван-Біссака (Форсон, 87) — Мейну, Амрабат (Еріксен, 87) — Діалло (Антоні, 69), Мактоміней, Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 88).
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор (Жоржиньо, 90+3), Парті (Ківьор, 90+3), Райс — Сака (Жезус, 82), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 66).
Попередження: Сака, Рая.