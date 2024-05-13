Англія

В Лондоні "містянам" завжди дуже важко зі "шпорами".

Півзахисник лондонського Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (1:0) у 37-му турі АПЛ. Його слова наводить Sly Sports.

"Ми дуже добре підготувалися до матчу. Ми не показали нашу найкращу гру, але нам потрібні були три очки, і ми їх заробили, тому можемо бути задоволені.

З Манчестер Юнайтед завжди дуже важко грати, особливо на Олд Траффорд, тому ця перемога вдвічі приємніша.

Ми повинні вигравати в кожній грі, оскільки "Сіті" завжди чинить тиск. Приємно брати участь у боротьбі за титул, і щотижня ти повинен грати якнайкраще.

Я буду найбільшим вболівальником Тоттенема під час матчу "шпор" проти Манчестер Сіті 14-го травня. Будемо сподіватися на краще", — заявив Гаверц.

Матч між Тоттенгемом та Манчестер Сіті відбудеться 14-го травня, о 22:00 за київським часом.