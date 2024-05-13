Англія

Дуже важливі три пункти для "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Манчестер Юнайтед (1:0) в рамках 37-го туру АПЛ. Цитує іспанця BBC.

"Сьогодні нам був потрібен результат у дійсно складній ситуації. Наша історія протистояння з "Юнайтед" до цього не сприяла, на карту було поставлено дуже багато, і ми задоволені результатом.

Ми почали гру дійсно добре і домінували на поле. Нам вдалося забити, і мені здалося, що цей гол спричинив певні проблеми, тому що ми почали грати занадто обережно не будучи достатньо організованими.

Ми почали втрачати м'яч у небезпечних зонах, а проти такого суперника це може призвести до важких ситуацій. Але ми добре оборонялися і не так багато дозволяли супернику у завершальній стадії.

Сьогодні ми були недостатньо зібраними, акуратними та стабільними, не завжди правильно діяли в простих ситуаціях. Це не дає взяти гру під контроль.

Деякі гравці не були в подібній ситуації, вони не знають, що стоїть на кону і, як це, коли з грудня або з січня потрібно постійно перемагати. Те, що вони роблять, неймовірно", — сказав головний тренер "канонірів".

Наразі лондонський Арсенал посідає першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ман Сіті на один пункт, але у "містян" є гра в запасі.