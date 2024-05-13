Англія

Наша пісня хороша, починай спочатку.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував домашню поразку у матчі 37-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом (0:1). Його слова наводить BBC.

"Ми можемо впевнено дивитися в очі фанатам після гри з Арсеналом. У матчі з Крістал Пелес (поразка 0:4 — ред.) це точно було неможливо, але видно, що вболівальники нас підтримують, і сьогодні ми їм відплатили. Це має стати стандартом.

Правильне ставлення до справи — ось із чого все починається. Ми повинні формувати його протягом тижня і в день гри бути готовими. Сьогодні так і було. Нам не вистачало семи гравців стартового складу, але ми дали бій одній із найкращих команд ліги.

Вся справа у виконанні. Коли в тебе немає правильного ставлення, коли ти не пресингуєш належним чином, супернику стає легко. У ситуації з голом півзахисник припускається невеликої помилки, і вона тягне за собою серйозні наслідки.

Фанати розуміють ситуацію. Коли у вас стільки травм, особливо в ключових зонах, ви не отримуєте того, на що заслуговуєте. Фанати нас підтримують, вони з нами.

Гравці теж люди. Раз на три місяці у команди може бути неправильне ставлення до справи, і в понеділок це проявилося. Але в цієї команди завжди міцний дух.

У нас проблеми, і проблеми коштують нам потрібних результатів. Але я не знаю, де ми маємо бути, коли в нас всі здорові. Коли всі гравці доступні, ти набираєш більше очок. Особливо це стосується оборони, ми даємо створювати багато моментів і пропускаємо багато голів. Минулого сезону ми лідирували за сухими матчами в АПЛ", — сказав головний тренер манкуніанського клубу.

Раніше головний тренер Арсеналу висловився про матч з МЮ.