Англія

Легенда МЮ не обійшов стороною довгу кризу манкуніанського клубу.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії, а нині співвласник американського клубу МЛС Інтер Маямі Девід Бекхем висловився щодо проблем в МЮ. Цитує англійця The Athletic.

"Думаю, останні п'ять, може, десять років клуб мав різного роду проблеми, але так буває завжди, коли тренер (сер Алекс Фергюсон — ред.) залишає команду.

Звичайно, нам би хотілося, щоб ситуація змінилася досить швидко, тому що, як мені здається, триває це вже занадто довго.

Сподіваюся з новими співвласниками Манчестер Юнайтед знову буде здобувати трофеї та тішити своїх вболівальників", — сказав Бекхем.