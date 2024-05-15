Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 34-го туру чемпіонату Англії, який пройде 15 травня і розпочнеться о 21:45.

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Челсі, яке пройде на Амекс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ, 21:45. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брайтон за підсумками нинішнього сезону вже втратив шанси на потрапляння до єврокубкової зони і зараз йде на десятому рядку в турнірній таблиці. Причин, чому "чайкам" не вдалося хоча б повторити свій успіх зразка минулого сезону, не кажучи вже про щось більше, декілька — і вони тут точно не стосуються питання рівня кваліфікації Роберто Де Дзербі і його тренерського штабу, в якій іноді досі хтось сумнівається з якихось причин. З самою системою клуба так само все добре, проте досвіду та кондицій "чайкам" явно не вистачило, щоб зберігати продуктивність та стабільність на кількох фронтах.

Нагадаємо, що цей сезон став першим в історії Брайтона, в якому клуб брав участь у єврокубках і зупинився на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, вилетівши від Роми. Такий незвично насичений календар виявився не під силу "чайкам", які, як і умовний Ньюкасл Юнайтед, загрузли вздовж і поперек у численних травмах абсолютно у всіх лініях, включаючи лідерів команди, що вибули на дуже тривалі терміни (Соллі Марч, Каору Мітома, кілька разів — Еступіньян, у заключному відрізку вибув чи не головний талант Еван Фергюсон і таке інше). Деякі позиції, як лівий захисник, Де Дзербі взагалі був змушений "затикати" гравцями, яким уперше доводилося виконувати цю роль. Та й ми усі розуміємо, що Брайтон — це не про топових виконавців на кожній з позицій разом з відповідною до них ротацією. Це про розвиток раніше маловідомих талановитих гравців у тих, хто зараз систематично забиває важливі голи в Арсеналі або переходить до Челсі за величезні гроші. Брайтон не витрачав якихось умовних мільярдів на трансфери, щоб ми могли тут чимось дорікати Де Дзербі. Середина таблиці — те, на що Брайтон у цій кампанії справедливо награв.

А ось інвестиції у склад Челсі були настільки неймовірних масштабів, тому й очікування вболівальників були відповідного рівня. Хоча багатьом вже й так певною мірою відомо і зрозуміло, яких приблизно масштабів був безлад у клубі в банальних організаційних моментах, атмосфері, роботі менеджменту та розумінню нового керівництва того місця, де вони опинилися. Зараз же Челсі помітно прогресує, і робить він це на дистанції, тоді як позитивні відгуки на адресу головного тренера Маурісіо Почеттіно від низки провідних гравців "синіх" щодо його продуктивного впливу на нормалізацію низки процесів у клубі, кажуть самі за себе.

Кажуть за себе й результати "пенсіонерів", адже Челсі у найважливішому відрізку сезону зміг зрушити з "мертвої точки" у вигляді десятого місця, підтвердивши свої єврокубкові амбіції не тільки словом, а ділом. Наразі лондонці займають сьомий рядок, але, звичайно, метою є кваліфікація до Ліги Європи. На щастя, боси Челсі, схоже, не планують звільняти Почеттіно наприкінці сезону та шукати чергового нового тренера. Навіть Тодд Боелі в недавньому інтерв'ю не скупився на похвалу на адресу аргентинця щодо самого стилю гри Челсі і помітного покращення результатів саме на дистанції. Звісно, роботи у таборі "синіх" ще дуже багато, особливо з лінією оборони, але більш глобально про це вже треба думати на літній передсезонній підготовці. А зараз вся концентрація на фініш у зоні ЛЄ.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,07, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, Вебстер, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор — Буонанотте, Енсісо, Адінгра — Велбек Челсі: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Ніко Джексон Не зіграють: Мітома, Марч, Фергюсон, Гіншелвуд, Еступіньян, Мілнер, ван Геке — В. Фофана, Лавія, Чілвелл, Енцо, Чуквуемека, Р. Санчес Під питанням: Велтман, Жуан Педро — Аке ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА ПРОГНОЗ 1:2

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