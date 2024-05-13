104 картки у гравців "синіх".
ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
13 травня 2024, 19:26
11 травня Челсі в гостях здобув вольову перемогу над Ноттінгем Форест (3:2) у матчі 37-го туру АПЛ.
У цій грі футболісти лондонського клубу отримали 3 жовті картки.
Як повідомляє Opta, Челсі повторив антирекорд АПЛ за кількістю отриманих карток за сезон (104). Тепер команда ділить рекорд із Лідсом сезону-2021/22.
У кампанії-2023/24 футболістам синіх було показано 101 жовту і 3 червоні картки. У запасі в Челсі є два тури, щоб стати одноосібним володарем рекорду.
Раніше повідомлялося, що гравці Челсі хочуть, щоб Почеттіно залишився на посаді
головного тренера команди.