Англія

Жоау Невеш може перебратися до АПЛ.

Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, послугами 19-річного португальця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який готовий запропонувати близько 100 мільйонів євро.

Невеш почав виступати за основну команду "орлів" із минулого року. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Нинішнього сезону Невеш провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.