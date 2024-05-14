Англія

31-річний футболіст стане вільним агентом.

Манчестер Юнайтед оголосив, що захисник Рафаель Варан покине команду після закінчення сезону.

Чемпіон світу 2018 року в складі збірної Франції перейшов у МЮ з Реала влітку 2021 року за 40 млн євро.

У контракті захисника був пункт, який давав змогу МЮ продовжити співпрацю з гравцем ще на сезон — до літа 2025 року, проте манкуніанський клуб вирішив ним не користуватися.

За Юнайтед 31-річний француз встиг провести 93 матчі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.