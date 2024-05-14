Англія

Очікується, що це відбудеться після того, як саудівські футбольні клуби отримають більш точну інформацію щодо своїх бюджетів.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро має хороші шанси змінити клубну прописку цього літа та залишити Олд Траффорд. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний бразилець ще з жовтня минулого року перебуває в шорт-листах клубів Саудівської Аравії, які у найближчому майбутньому планують зробити "червоним дияволам" офіційні пропозиції щодо трансферу гравця.

Очікується, що МЮ отримає ці пропозиції після того, як до клубів саудівської першості надійдуть уточнення щодо їхнього остаточного бюджету.

У поточному сезоні Каземіро провів 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.

У січного цього року з'являлася інформація, що агент Каземіро просуває трансфер свого клієнта саме до Саудівської Аравії.