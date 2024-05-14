Очікується, що це відбудеться після того, як саудівські футбольні клуби отримають більш точну інформацію щодо своїх бюджетів.
Каземіро, Getty Images
14 травня 2024, 19:30
Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро має хороші шанси змінити клубну прописку цього літа та залишити Олд Траффорд. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний бразилець ще з жовтня минулого року перебуває в шорт-листах клубів Саудівської Аравії, які у найближчому майбутньому планують зробити "червоним дияволам" офіційні пропозиції щодо трансферу гравця.
Очікується, що МЮ отримає ці пропозиції після того, як до клубів саудівської першості надійдуть уточнення щодо їхнього остаточного бюджету.
У поточному сезоні Каземіро провів 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.
У січного цього року з'являлася інформація, що агент Каземіро просуває трансфер свого клієнта саме до Саудівської Аравії.