Англія

Участь у матчі Камбвала, Фернандеша і Рашфорда наразі під питанням.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес максимально наблизився до свого повернення на поле, передає офіційний сайт манкуніанців.

У четвер, 9 травня, стало відомо, що 26-річний аргентинець знову тренується з основною командою. Проте, на домашній матч 37 туру АПЛ проти Арсеналу, в якому МЮ зазнав поразки (1:0), Мартінес не потрапив до заявки.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг повідомив, що якщо на тренуванні все піде за планом, то захисник повернеться до стартового складу. Нагадаємо, що аргентинець вибув через розтягнення гомілки і пропустив вже вісім матчів МЮ.

У середу, 15 травня, манкуніанці прийматимуть Ньюкасл Юнайтед у перенесеному поєдинку 34 туру АПЛ. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Участь у матчі захисника Віллі Камбвала, півзахисника Бруно Фернандеша і нападника Маркуса Рашфорда поки що під питанням.