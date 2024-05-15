Англія

Тренер розповів щодо виступів своєї команди.

Хосеп Гвардіола прокоментував прогрес Манчестер Сіті під своїм керівництвом.

"Кілька років тому люди говорили, що Манчестер Сіті занадто легко, насправді це складно", — цитує Хосепа ресурс Eurosport.

"Якби причина була в грошах, Манчестер Юнайтед мав би виграти усі титули. Всі до одного. І Челсі мав би виграти усі титули. І Арсенал мав би виграти усі титули.

За попередні п'ять років вони витратили стільки ж грошей, як і ми. Вони повинні були досягти цього, але не досягли.

Якби все зводилося до грошей, Жирона не потрапила б у Лігу чемпіонів, а Лестер би не виграв Прем’єр-лігу кілька років тому.

Знову опинитися у нашому нинішньому становищі було складно, і ми хочемо перемогти".

У фіналі Кубка Англії Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед, матч розпочнеться 25 травня о 17:00 за київським часом.