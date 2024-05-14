Англія

Бельгієць обійшов ексгравця Арсеналу і Челсі.

У перенесеному матчі 34 туру АПЛ-2023/24 Тоттенгем приймає Манчестер Сіті на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Протягом першого тайму зустрічі глядачі не побачили результативних ударів. По перерві півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне асистував Ерлінгу Голанду, який відкрив рахунок у матчі на 51 хвилині.

За даними статистичного порталу WhoScored, 32-річний бельгієць вийшов на другу сходинку у списку найкращих асистентів в історії турніру. Ця гольова передача на Голанда була для півзахисника 112-ю за час його виступів в АПЛ.

На третьому місці перебуває експівзахисник Арсеналу і Челсі Сеск Фабрегас (111), тоді як лідирує у рейтингу експівзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз (162).

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