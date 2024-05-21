Англія

Football.ua розповідає про те, скільки грошей може заробити англійська команда.

Поразка Тоттенгема з рахунком 0:2 від Манчестер Сіті означало, що Астон Вілла забезпечила собі четверте місце та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів наступного сезону. Це важлива віха в новітній історії бірмінгемської команди, ознака впливу Унаї Емері та ширші переваги повсякденній роботи клубу.

Крім того, це сталося якраз у потрібний час для прогресу команди на полі та як спосіб пом’якшити деякі зростаючі фінансові обмеження, з якими вони стикаються.

Коли Вілла опублікувала свій попередній набір фінансових звітів, було підкреслено, що Емері та його гравці покладаються на досягнення нових висот. Для клубу, який не брав участі в єврокубках 13 років до кваліфікації до Ліги конференцій в минулому сезоні, здавалося незвичайним бути настільки залежним від місця в четвірці кращих цього разу.

Однак сума у 119,6 мільйона фунтів стерлінгів, понесених у вигляді збитків після сплати податків, була великою цифрою, яка викликає занепокоєння. Це стало делікатним фінансовим актом, коли Вілла жонглювала прагненнями на полі та дотриманням фінансових вимог поза ним. Загалом, стратегія зосереджена на управлінні проблемами щодо прибутку та правил сталого розвитку (PSR).

Хоча команда заявила, що збиток після оподаткування відповідає "стратегічному бізнес-плану" і що вона "працює в рамках PSR Прем’єр-ліги", особи, які приймають рішення поза полем, такі як президент з бізнес-операцій Кріс Хек, зробили узгоджені спроби поспішно збільшити потоки доходів.

З футбольної точки зору, минулого літа Астон Вілла продала багатообіцяючих молодих талантів, зберігаючи право викупу. Це гарантувало, що вони накопичували чистий обліковий прибуток, який міг надходити на їхні фінансові рахунки, зберігаючи певну форму впливу на ф’ючерси гравців.

Дохід з Ліги чемпіонів додасть до банку доходів для наступного набору облікових записів і допоможе зменшити тиск порушення PSR, до якого Вілла небезпечно рухається. Минулого місяця NSWE, група власників клубу, призначила Бьорна Шурманса секретарем. Шурманс є юристом за фахом і працював у сфері оподаткування та структурування в інших компаніях. На цю область знань, нібито, покладатимуться в управлінні фінансами цього літа.

Співвідношення заробітної плати до обороту Вілли — відсоток грошей, витрачених на зарплату співробітників — становив 89 відсотків у 2022 і 2023 роках, що є четвертим найвищим показником у Прем’єр-лізі. Проте викликає занепокоєння те, що три клуби знаходяться вище: Лестер Сіті, Ноттінгем Форест і Евертон, усі вони порушили правила PSR і перебувають у різних процесах щодо накладення санкцій.

Саме це зробило жагу до виходу у Лігу чемпіонів на Вілла Парк наступного сезону настільки невідкладною. Це не тільки стало монументальним досягненням і ще одним доказом блиску Унаї Емері, але й витягнуло клуб із глибини розгалуження PSR. Коротше кажучи, кваліфікація Вілли до головного єврокубка принесе суму у 16,02 мільйона фунтів стерлінгів, що більше ніж 13,44 мільйона фунтів стерлінгів, які команди отримали за участь у європейських змаганнях цього сезону.

Ліга чемпіонів наступної кампанії запровадить новий формат із розширенням турніру до 36 команд. Загалом буде розподілено 372 мільйони фунтів стерлінгів призових завдяки різкому зростанню кількості матчів. Буде проведено 189 ігор — на 64 більше, ніж у попередній структурі змагань.

Коротше кажучи, більше ігор означає більше грошей, і, враховуючи, що Астон Вілла заробила 18,76 млн фунтів стерлінгів від продажу квитків на матчі — це особливо важливо, якщо збільшити ширші сфери доходу.

Кожен із 36 клубів буде ранжований за середнім значенням двох розрахунків.

Очікується, що розмір призового фонду становитиме приблизно 2,13 мільярда фунтів стерлінгів, що знову більше порівняно з 1,75 мільярда фунтів стерлінгів цього сезону, що означає збільшення доходу приблизно на 22 відсотки.

Очікується, що кожна перемога на груповому етапі принесе 1,81 мільйона фунтів стерлінгів, а нічия коштуватиме 603 000 фунтів стерлінгів. Як і у випадку з розподілом доходів у Прем'єр-лізі, чим вище ви займаєте місце в таблиці, тим більше грошей ви отримуєте. Клуби з першої вісімки отримають додаткові 1,72 мільйона фунтів стерлінгів як бонус за вихід до стадії плей-оф, а 860 000 фунтів стерлінгів отримають команди з дев’ятого по 16-те місця.

Гроші розподілятимуться чотирма способами: 30 відсотків у формі гонорарів, пов’язаних із результативністю, 25 відсотків від загального доходу у формі плати за участь, 15 відсотків на "ринковий пул" та ще 30 відсотків у розрахунку 10-річного коефіцієнта клубу.

Астон Вілла посідає 81 місце в рейтингу УЄФА, не зумівши покращити цю позицію після того, як вилетіла в півфіналі Ліги конференцій від Олімпіакоса.

Важливо те, що потоки доходів бірмінгемської команди будуть збільшені завдяки зростанню її репутації та місця в Лізі чемпіонів. Джерела, які мають наявну інформацію про останні угоди, повідомили, що комерційні угоди з Віллою включають додатковий дохід за рахунок потрапляння в четвірку.

Інші нещодавні комерційні партнерства, наприклад, з новим титульним спонсором Betano, мають стимулюючі пункти: Вілла отримає нову суму спонсорських грошей від букмекерської компанії після кваліфікації. Те ж саме стосується ще одного спонсора Trade Nation, і англійський колектив використовує свою сильну позицію для укладання більш вигідної угоди на наступний сезон.

Нова угода є поважним розширенням попередньої угоди з BK8 і стосуватиметься форми Вілли для сезону-2024/25 разом із виробником форми Adidas. Вілла розірвала відносини з попереднім технічним спонсором комплектів Castore на рік раніше.

Незважаючи на значні збитки, дохід Вілли за сезон-2022/2023 зріс до 217,7 млн ​​фунтів стерлінгів порівняно зі 178,4 млн фунтів стерлінгів у попередньому році. Очікується, що цей показник знову зросте, враховуючи участь у Лізі конференцій, а також кваліфікацію до Ліги чемпіонів.

"Базова сума для англійського клубу становить мінімум 50 мільйонів фунтів стерлінгів", — сказав доктор Ден Пламлі, експерт зі спортивних фінансів і викладач Університету Шеффілда Халлама.

"Це сума, яку ми зазвичай приписуємо кваліфікації до Ліги чемпіонів, але в наступному сезоні буде можливість отримати більше грошей. Це буде більш прибутковим через зміни в їхньому розподілі, а англійські клуби продовжуватимуть вигравати через свою позицію на ринку".

Кваліфікація Вілли до головного єврокубку ставить прапор на піску епохи Емері. Фігури поза полем поділяють думку, що його робота підняла рівень кількох департаментів у клубі, яким тепер потрібно надолужувати відставання, щоб відповідати високим стандартам на полі.

Саме завдяки Унаї Емері та його гравцям Астон Вілла матиме доступ до більших сум — це дозволить їм зменшити страхи від PSR і принести користь тим, хто відповідає за управління бюджетом клубу в наступні роки.

За матеріалами The Athletic