Англія

Мадридський гранд продовжує відчувати наслідки підписання бельгійського вінгера влітку 2019 року.

У жовтні 2023 року зірковий вінгер Еден Азар оголосив про завершення своєї професійної кар'єри футболіста у віці 32 років, проте мадридський Реал й досі відчує наслідки його багатомільйонного трансферу з лондонського Челсі влітку 2019 року.

Як повідомляє The Telegraph, "пенсіонери" отримають за умовами трансферної угоди від "вершкових" щодо бельгійського нападник додаткові 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 6 млн євро) в якості бонусів за те, що Реал зумів вийти до фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що загальний пакет щодо переходу Азара в Реал складав понад 130 мільйонів фунтів стерлінгів, більше 40 млн із яких були бонуси в залежності від досягнення тих чи інших командних та індивідуальних результатів.

За інформацією джерела, у момент переходу Челсі отримав близько 88 мільйонів фунтів стерлінгів за Едена Азара, якому на той час було 28 років, проте для Реала цей трансфер був невдалим: 76 матчів, 7 голів, 12 асистів та дострокове розірвання контракту, після чого — завершення кар'єри гравця.

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