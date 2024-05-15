Англія

Ініціатором цього голосування виступив Вулвергемптон, а для внесення будь-яких змін у правила змагання потрібно 14 із 20 голосів клубів АПЛ.

Клуби англійської Прем'єр-ліги проведуть голосування за скасування системи VAR у всіх матчах наступного сезону чемпіонату, яке відбудеться 6 червня. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Причиною стали численні рішення спірні інциденти, які посилили критику VAR і змусили деякі команди та вболівальників поставити під сумнів чесність змагань.

Так, Вулвергемптон наразі офіційно подав до Прем’єр-ліги резолюцію, яка закликає скасувати VAR цього літа — і це ініціює голосування між представникам 20 клубів АПЛ, які зберуться на щорічну зустріч у Гаррогейті 6 червня. Також офіційні скарги були й з боку Ноттінгем Форест через непризначені пенальті у матчі другого кола з Евертоном.

"Вовки" перерахували безліч наслідків використання системи відеоперегляду:

▪️ Вплив на святкування голів і спонтанну пристрасть, яка робить футбол особливим.

▪️ Розчарування та плутанина на стадіонах через тривалі перевірки VAR та поганий зв’язок.

▪️ Більш ворожа атмосфера через протестами, освистуванням гімну Прем'єр-ліги та скандуваннями проти VAR.

▪️ Перевищення початкової мети VAR для виправлення явних і очевидних помилок, тепер надмірний аналіз суб’єктивних рішень і компрометація плавності та цілісності гри.

▪️ Зниження відповідальності офіційних осіб на полі через систему безпеки VAR, що призводить до ерозії авторитету на полі.

▪️ Помилки, які трапляються, незважаючи на VAR, коли вболівальники не можуть прийняти людську помилку після кількох переглядів і повторів, що підриває довіру до стандартів суддівства.

▪️ Порушення швидкого темпу АПЛ тривалими перевірками VAR і більшим доданим часом, через що матчі тривають надто довго

▪️ Постійні дискусії про рішення VAR часто затьмарюють сам матч і заплямують репутацію ліги.

▪️ Підрив довіри та репутації, а VAR підживлює абсолютно безглузді звинувачення в корупції.

Відповідь керівництва АПЛ на цю ініціативу була наступною:

"Прем'єр-ліга може підтвердити, що сприятиме обговоренню VAR з нашими клубами на щорічних загальних зборах наступного місяця. Клуби мають право висувати пропозиції на зборах акціонерів, і ми визнаємо занепокоєння та проблеми, пов’язані з використанням VAR.

Однак ліга повністю підтримує використання VAR і, разом з PGMOL [суддівський орган в Англії], продовжує вдосконалювати систему на користь гри та вболівальників".

Зазначимо, що для прийняття тієї чи іншої зміни у правилах проведення АПЛ потребується 2/3 голосів усіх учасників змагання, а саме 14 із 20 представників клубів англійської першості.

Нагадаємо, що система VAR використовується в матчах англійської Прем'єр-ліги з 2019 року. Минулого місяця Швеція стала першою країною, яка відмовилася від впровадження VAR після негативної реакції вболівальників.

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