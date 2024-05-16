Англія

Керівництво "синіх" намагається побудувати серйозний проект.

Власник лондонського Челсі Тодд Боелі прокоментував стратегію розвитку свого клубу. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Найголовніше — потрібно бути терплячим. Коли ви щось створюєте, то очікуєте, що все швидко складеться, але реальність така, що для всього дійсно хорошого потрібно трохи часу. Терпіння завжди було нашим принципом.

Коли ми купили "Доджерс" (професійна бейсбольна команда — ред.) у 2013 році, ми почали з 15-го та 25-го місць, але ми продовжували дотримуватися плану, тому що вірили в його доцільність. І з Челсі ми пройшли через щось подібне.

Потрібно мати рішучість не зважати на весь галас навколо та залишатися вірним плану. З періоду Boxing Day ми — четверта команда в АПЛ. Коли ви дивитеся на те, що відбувається зараз з командою, є відчуття, що все стає краще і краще", — сказав Боелі.