Англія

Словенець непогано зарекомендував себе у Німеччині.

Лондонський Арсенал основний претендент на нападника РБ Лейпциг Бен'яміна Шешко. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, Арсенал серйозно зацікавлений в придбанні нападника німецького клубу та наразі є фаворитом у підписанні 20-річного гравця збірної Словенії.

Зазначається, що трансфер молодого нападника може обійтися "канонірам" у 75 млн. євро. Серед команд, що стежать за Шешком, називаються Манчестер Юнайтед, Челсі та Мілан.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Бен'ямін Шешко відіграв за РБ Лейпциг 41 матч, забив 17 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий перебити пропозицію Арсенала щодо Шешка.