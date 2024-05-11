Італія

Італійському клубу потрібен форвард.

Італійський Мілан цього літа чекає перебудова, оскільки керівництво "россонері" вирішило звільнити головного тренера Стефано Піолі та почало пошук нових кандидатів разом із підготовкою до активної роботи на трансферному ринку.

Наріжним каменем у останньому пункті є пошук нападника, оскільки француз Олів’є Жиру залишить клуб 1 липня на користь трансферу до американського ФК Лос-Анджелес на правах вільного агента.

Італійська преса при цьому повідомляє, що Мілан знайшов гідну заміну для свого досвідченого виконавців.

Ідеться про словенського нападника німецького РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, за якого торік "червоні бики" заплатили 24 млн євро австрійському РБ Зальцбург.

Але за сезон у новому колективі 20-річний виконавець забив 16 голів та віддав дві гольові передачі за 40 матчів, тож тепер його цінник значно вищий.

50 млн євро — Лейпциг починатиме перемовини щодо власного гравця тільки від цієї суми, відповідно до умов контракту.

Проте джерела повідомляє, що цього буде недостатньо — за останній час вартість словенця зросла до 65 млн євро з появою на обрії лондонського Арсенала, тоді як очікувана вартість трансферу сягає аж 73 млн євро.