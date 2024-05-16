Англія

Француз залишає "Олд Траффорд".

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан звернувся до вболівальників клубу після того, як стало відомо, що він залишає "червоних дияволів" після завершення цього сезону.

"Хочу сказати вам, вболівальникам Манчестер Юнайтед, що це були прекрасні кілька років, протягом яких я грав за цей особливий клуб і носив цю футболку.

Коли я вперше вийшов на поле "Олд Траффорд", як гравець "Юнайтед", це було щось неймовірне! Це була приголомшлива атмосфера. Я закохався в цей клуб, у цих вболівальників. Потрібно стати гравцем "Юнайтед", щоб зрозуміти, що це означає — грати за такий великий клуб. Для моїх дітей це місто стало домом, і для мене це місце завжди залишатиметься особливим.

Ту поїздку на "Вемблі" наші фанати пам'ятатимуть до кінця своїх днів, і було здорово розділити з ними цей момент.

Незважаючи на те, що ми переживаємо складний сезон, я впевнений, що клуб чекає світле майбутнє. Нові власники прийшли сюди зі зрозумілими планами і відмінною стратегією", — заявив Варан.

Рафаель Варан приєднався до МЮ влітку 2021 року перейшовши за 40 млн. євро з мадридського Реалу. З того часу віні відіграв за "манкуніанців" 93 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.