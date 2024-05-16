Англія

Іспанський півзахисник мало грає у Парижі.

Півзахисник ПСЖ Карлос Солер влітку може перейти до бірмінгемської Астон Вілли, яка знаходиться в пошуку підсилення складу під старт у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією авторитетного французького видання, 27-річний іспанець не входить в плани головного тренера парижан Луїса Енріке на наступний сезон. Сторони контактують вже кілька місяців, і в процесі можливого трансферу є значний прогрес.

Зазначається, що сам гравець незадоволений своїм ігровим часом після того, як команду очолив Енріке.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4,8 млн. євро (брутто) га рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Карлос Солер відіграв за ПСЖ 27 матчів (1187 хвилин), забив один гол та віддав чотири результативні передачі.