Англія

Форвард розповів щодо деяких гравців, з якими йому доводилося зустрічатися у матчах.

Теммі Абрагам висловив думку щодо деяких футболістів.

"Найкращий футболіст, з яким я грав? Еден Азар", — цитує Теммі JD Football.

"Те, що він міг робити з м’ячем.. На тренуваннях він не виглядав стурбованим, але як тільки виходив на поле, то ставав звіром, іншим типом гравця.

Найважчий суперник, проти якого я грав?

Вірджил ван Дейк. Це дуже розумний захисник, який добре використовує своє тіло. Він швидкий. Він — мій друг. Не люблю грати проти нього.

Легенда футболу, з якою я би хотів зіграти?

Тьєррі Анрі. Це мій найбільший футбольний кумир. Він став однією з причини, чому я хотів стати форвардом".

Зараз Абрагам виступає у Ромі.

Цього сезону 26-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.