Англія

Капітан Челсі отримав заслужене покарання.

Ріс Джеймс пропустить залишок сезону, повідомляє Evening Standard.

Капітан Челсі дискваліфікований на чотири матчі АПЛ. Він не зможе зіграти з Борнмутом 19 травня і не візьме участі в перших трьох іграх наступного чемпіонату.

Захисник отримав червону картку наприкінці матчу з Брайтоном 15 травня . Лежачи на газоні, англієць вдарив ногою форварда Жоао Педро Жезуса.

Спочатку футболістові загрожувало триматчеве відсторонення, але термін збільшили через те, що в листопаді його вже було вилучено в грі з Ньюкаслом.

У поточному сезоні Джеймс зіграв в АПЛ 10 разів і відзначився двома асистами.