Капітан Челсі отримав заслужене покарання.
РІС ДЖЕЙМС, GETTY IMAGES
17 травня 2024, 00:45
Ріс Джеймс пропустить залишок сезону, повідомляє Evening Standard.
Капітан Челсі дискваліфікований на чотири матчі АПЛ. Він не зможе зіграти з Борнмутом 19 травня і не візьме участі в перших трьох іграх наступного чемпіонату.
Захисник отримав червону картку наприкінці матчу з Брайтоном 15 травня
. Лежачи на газоні, англієць вдарив ногою форварда Жоао Педро Жезуса.
Спочатку футболістові загрожувало триматчеве відсторонення, але термін збільшили через те, що в листопаді його вже було вилучено в грі з Ньюкаслом.
У поточному сезоні Джеймс зіграв в АПЛ 10 разів і відзначився двома асистами.