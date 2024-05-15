Англія

Команда Маурісіо Почеттіно реально претендує на останній вільний слот на міжнародній арені від Англії.

Уже всі почали активно готуватись до заключного ігрового дня поточного сезону англійської Прем’єр-ліги, проте в турнірній таблиці все ще спостерігались прогалини у вигляді відсутності вчасно зіграних поєдинків у окремих команд. Наприклад, лондонський Челсі свій матч тридцять четвертого туру національної першості на полі Брайтона вчасно провести не зумів, а без цього — як ми могли оцінювати шасни команди Маурісіо Почеттіно на місце в єврокубках?

Від цього матчу для "синіх" залежало дуже багато, що можна було відчути з огляду на дещо нервовий старт гри в їхньому виконанні. Челсі намагався тримати м’яч у себе в атаці, проте до створення гольового моменту підійшов пізніше за суперників, яких цілком влаштовувала гра другим номером на контратаках. Власне, Роберто Де Дзербі й побудував на цьому гру власної команди цього вечора.

Але поступово тиск гостей усе ж таки перетворився на реальні проблеми для захисту "чайок". І якщо з моментом підкату Буонанотте проти Кукурельї на правому фланзі штрафного Брайтону ще пощастило з наявністю VAR, який організатори чомусь дуже хочуть прибрати, то на 34 хвилині правий фланг оборони господарів таки прорвали й лівий фланговий захисник Челсі забезпечив гольовий навіс на Палмера, а той головою пробив під поперечину.

А потім стався епізод, про який можна довго говорити, але висновок простий — за своє відверте блокування Мудрика в центрі поля Лемпті не отримав нічого, а Михайло — залишив межі поля з підозрою на струс мозку. Челсі, до речі, відповідно до регламенту, не витратив вільний слот на цю заміну. Хоч щось для команди Почеттіно, бо під завісу тайму ризикував травмуватись ще й Гюсто.

Флангового захисник "синіх" зрештою також замінять уже в другому таймі, але спочатку він повернеться на поле з гольовим прострілом на Нкунку на 64 хвилині. І байдуже, що до цього Гросс не використав відмінну гольову нагоду під час передачі Лемпті на протилежному боці поля — Челсі вже повів у рахунку в два м’ячі й усе було в його руках у цій грі. Навіть без Мудрика на полі.

Проте вийшов на поле капітан Ріс Джеймс і взагалі ніхто не зрозумів його дій на 87 хвилині, коли, лежачи на газоні біля технічної зони, гравцю гостей захотілось ударити по нозі Педро. А арбітру потім просто "захотілось" дістати червону картку за цей фол — усі залишились при своєму, а Челсі опинився в меншості. І саме тоді, коли суперники почали набирати оберти в атаці.

У підсумку саме з правого флангу оборони команди Почеттіно й прийшов пропущений м’яч, коли з передачі Педро відзначився голом на ближній Велбек. Але то була вже восьма з десяти компенсованих хвилин, тож шлях "пенсіонерів" до єврокубків збити не вдалось.

У заключному турі Брайтон зіграє вдома проти Манчестер Юнайтед, а лондонський Челсі прийматиме Борнмут.Брайтон —1:2Велбек, 90+9 — Палмер, 34, Нкунку, 64Вербрюгген — Лемпті (Оффіа, 85), Вебстер, Данк (Барко, 46), Ігор, — Гросс, Гілмор (Балеба, 70) — Буонанотте (Велбек, 70), Енсісо (Фаті, 84), Адінгра — Педро.Петрович — Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер (Угочукву, 90+9) — Мадуеке (Стерлінг, 69), Палмер, Мудрик (Нкунку, 42) — Джексон.Попередження: Данк, Вербрюгген — Стерлінг, Кайседо