Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Чемпіоншипу, що відбувся 16 травня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді півфіналу плей-оф Чемпіоншипу Лідс Юнайтед розгромив Норвіч Сіті після нульової нічиєї у першому поєдинку та здобув право поборотися за останню путівку до англійської Прем'єр-ліги на Вемблі.

Підопічні Даніеля Фарке відправили у ворота "канарок" чотири "сухих" м'ячі і зустрінуться у фіналі плей-оф із переможцем пари Вест Бромвіч — Саутгемптон, який відбудеться 26 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Лідс Юнайтед — Норвіч Сіті у рамках 1/2 фіналу плей-оф Чемпіоншипу-2023/24:

Лідс - Норвіч 4:0 (перший матч 0:0)

Голи: Груєв, 7, Піру, 20, Рюттер, 40, Саммерілл, 68.

Лідс: Мельє, Родон, Ампаду, Фірпо, Камара, Груєв (Купер, 83), Грей, Саммервілл (Ентоні, 74), Ньонто (Джеймс, 70), Піру (Фернандес, 74), Рюттер (Робертс, 74).

Норвіч: Ганн, Стейсі, Даффі, Гібсон (Маккаллум, 63), Януліс (Фасснахт, 63), Маклін, Сара, Нуньєс, Роу (Соренсен, 81), Барнс (ван Хойдонк, 81), Сарджент (Сайнс, 46).

Предупредження: Роу (37), Груєв (54), Рюттер (56), Маклін (90+1).