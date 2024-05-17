Англія

У клубі також оголосили імена гравців, які влітку його залишать.

Лівий захисник Ешлі Янг і правий захисник Шеймус Коулман можуть залишитися в Евертоні бодай на ще один сезон, передає офіційний сайт "ірисок".

Англійцю та ірландцю запропонують нові однорічні контракти. У клубі додали, що вже активували опцію продовження угоди з центральним півзахисником Ідріссою Гує.

Голкіпер Енді Лонерган і центральний півзахисник Андре Гомеш влітку залишать клуб на правах вільних агентів.

Лівий вінгер Арно Данжума і правий вінгер Джек Гаррісон повернуться до Вільярреала та Лідс Юнайтед після завершення орендних угод. "Іриски" продовжать діалог із ЛЮ щодо майбутнього англійця після завершення участі команди у плей-оф Чемпіоншипу за підвищення до АПЛ.

Контракт атакуючого півзахисника Деле Аллі теж втрачає чинність наприкінці червня, але гравець залишиться у клубі на час своєї інтенсивної програми реабілітації після отримання травми паху.

В останньому, 38 турі АПЛ-2023/24 Евертон гостюватиме в Арсеналу. "Іриски" зараз ідуть 15-ми у турнірній таблиці та можуть опинитися не нижче 16-ї позиції.