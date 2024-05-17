Англія

Баск вражає своєю роботою у Лондоні.

Лондонський Арсенал має намір продовжити трудову угоду з головним тренером команди Мікелем Артетою. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво "канонірів" дуже задоволене роботою 42-річного іспанця та його тренерського штабу. Спортивний директор лондонського клубу Еду розглядає Артету, як системоутворювальний елемент в побудові великого проекту Арсеналу.

Чинний контракт фахівця з клубом розрахований до кінця сезону-2024/2025.

Наразі Арсенал йде на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті на два пункти за один тур до кінця англійської першості.