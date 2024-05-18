Англія

Керманич Челсі прокоментував своє становище в Челсі.

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги видався для лондонського Челсі надзвичайно складним.

Однак перед останнім туром національної першості "сині" посідають шосту, останню єврокубкову, сходинку в турнірній таблиці й планують залишитись на ній після завершення заключного вікенда.

Тим часом головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно розповів, коли саме за ходом кампанії настав критичний момент, коли його звільнити.

"Я можу бути з вами відвертим? Я думаю, що мене могли звільнити після матчу проти Вулвергемптона в лютому (2:4). Пам’ятаєте, що сталось після цього? Пам’ятаєте?

Твіт дружини Тіаго Сілви? Можливо, хто знає.

Я насправді не думав, що нас тоді звільнять, але це був дуже важкий момент. Поразка вдома була дуже болючою. У цей момент, як тренер і команда, ви відчуваєте самотність. Коли ти відчуваєш, що всі дивляться на тебе так, ніби ти в чомусь винен, а ти не знаєш, що відбувається.

Саме в цей момент ми відчуваємо самотність. Ми були там самі після гри. Чекали. Ми провели в роздягальні десь дві години... Це був тривалий час після гри, коли ми були там, спостерігаючи один за одним, п’ятеро тренерів, у дуже маленькій кімнаті. Нам було дуже сумно. Це була несправедлива ситуація, у якій ми опинилися. Це була ситуація, на яку ми не заслуговували, але результат поставив нас у дуже скрутне становище.

Зараз уже трохи інша історія. Справи покращились. Ми говорили сьогодні вранці з колегами — нам уже недостатньо Ліги Європи. Тому ми не збираємось святкувати і фотографуватись після матчу, якщо посядемо п’яте або шосте місце і потрапивши до цього турніру.

Цього недостатньо для клубу. Цього не достатньо для власників, спортивних директорів чи гравців", — заявив аргентинський виконавець.

Заключний матч сезону лондонський Челсі проведе вдома проти Брайтона.