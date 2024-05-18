Англія

"Сині" налаштовані дуже серйозно.

Лондонський Челсі збільшив пропозицію щодо трансферу 17-річного нападника бразильського Палмейрасу Естевана Вілліана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією італійського інсайдера, За бразильського гравця запропоновано 65 млн євро з урахуванням бонусів. Початкова пропозиція передбачала виплату 32 млн євро та бонусів у розмірі близько 25 млн. євровалюти.

Зазначається, що з самим футболістом "пенсіонери" вже мають усну домовленість.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Естеван Вілліан відіграв за дорослу команду Палмейрасу 16 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.