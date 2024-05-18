Англієць може поповнити склад "віллан".
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
18 травня 2024, 18:59
Астон Вілла найближчим літом може посилитися півзахисником Челсі. Йдеться про вихованця "синіх" Конора Галлагера, який цього сезону в більшій частині матчів носив капітанську пов'язку.
Як повідомляє журналіст Метт Лоу, Астон Вілла всерйоз зацікавлена в придбанні Галлагера.
У футболіста залишається всього рік за контрактом із Челсі, тому лондонський клуб може продати Конора зі знижкою, якщо не узгодить із ним новий контракт.
У цьому розіграші англійської Прем'єр-ліги 24-річний Галлагер відзначився 5 голами і 7 результативними передачами. Хавбек проводить другий сезон у складі Челсі.