Англія

Англієць може поповнити склад "віллан".

Астон Вілла найближчим літом може посилитися півзахисником Челсі. Йдеться про вихованця "синіх" Конора Галлагера, який цього сезону в більшій частині матчів носив капітанську пов'язку.

Як повідомляє журналіст Метт Лоу, Астон Вілла всерйоз зацікавлена в придбанні Галлагера.

У футболіста залишається всього рік за контрактом із Челсі, тому лондонський клуб може продати Конора зі знижкою, якщо не узгодить із ним новий контракт.

У цьому розіграші англійської Прем'єр-ліги 24-річний Галлагер відзначився 5 голами і 7 результативними передачами. Хавбек проводить другий сезон у складі Челсі.