Англія

Іспанець віддає належне своїм конкурентам.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо домінації його команди в англійській Прем'єр лізі.

"Я не погоджуюся, що наші перемоги в чемпіонаті погано впливають на Прем'єр-лігу. Якби йшлося про те, що я виграю з відривом у 20 очок, я б сказав: "Так, я геній, я такий хороший", але це не так.

У ті сезони, коли ми вигравали АПЛ, також могли виграти й інші, наприклад, Арсенал може виграти в цьому. Моя думка про Ліверпуль за всі ці роки не змінилася.

Переможці приємно пахнуть, і всі хочуть наслідувати це. За цим стоїть багато роботи — дуже багато. Як це було в Ліверпуля і, як це було в Арсеналу цього сезону. Це велика робота. Ніщо з того, що ти зробив у минулому, не дає тобі права бути впевненим у перемозі в майбутньому. Все навпаки.

Над цим працює кожен відділ — тренерський штаб, медичний відділ, офісний відділ, кожен дбає про ті кілька, кілька дюймів. Дивно, наскільки важливий баланс. Інакше ти не зможеш бути там, де ми знаходимося.

У нас були конфлікти в цьому сезоні, у гравців один з одним і зі мною, це нормально. Важливо, як вони вирішують ці конфлікти. Я знаю, що вони будуть дуже зосереджені. Всі знають, за що ми боремося. Ні в кого з нас не буде шансу виграти чотири рази поспіль знову, це неможливо. Це не повториться в нашому житті", — сказав головний тренер Манчестер Сіті.

У заключному турі АПЛ, Манчестер Сіті прийматиме Вест Гем. Гра відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.