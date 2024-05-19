Англія

Оце так поворот.

Головний тренер Іпсвіча Кіран Маккенна може замінити Маурісіо Почеттіно на посаді керманича лондонського Челсі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, власник лондонського клубу Тодд Боулі поки що не визначився щодо майбутнього Почеттіно, хоча низка ключових працівників "синіх" вважають, що аргентинському фахівцеві потрібно дати можливість продовжити роботу.

Зазначається, що одним із провідних кандидатів на заміну аргентинського тренера в Челсі є Кіран Маккенна, під керівництвом якого Іпсвіч посів друге місце в Чемпіоншипі за підсумками сезону, набравши 96 очок та вийшов в АПЛ вперше з сезону-2001/02.