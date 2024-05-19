Англія

"Каноніри" зберігають шанси на перемогу в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від заключного матчу АПЛ сезону 2023/24 з Евертоном. Цитує іспанця TNT Sports.

"Єдине, що ми можемо зробити, — зосередитися на своїй грі.

Нас очікує складне протистояння з Евертоном, вони зараз у хорошій формі, і з ними дійсно важко грати. Робимо свою справу, насолоджуємося цим моментом, використовуємо всю енергію, яка буде на цьому стадіоні, і закінчуємо день так, як ми повинні його закінчити.

Не від нас залежить доля чемпіонства, але ми будемо битися до останнього", — сказав Артета.

За тур до завершення розіграшу АПЛ Арсенал посідає в турнірній таблиці друге місце з 86 очками, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті на два пункти. У разі домашньої перемоги над Евертоном у заключному турі, "каноніри" стануть чемпіонами за умови невиграшу "Сіті" на своєму полі в матчі з Вест Гемом.

Всі матчі 38-го туру АПЛ відбудуться сьогодні, о 18:00 за київським часом.