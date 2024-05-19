Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Вест Гем.

Манчестер Сіті та лондонський Вест Гем зіграють поміж собою в рамках останнього туру англійської Прем'єрі-ліги

Хосеп Гвардіола, після перемоги над лондонським Тоттенгемом (2:0), залучив до стартового складу Ортегу в рамку воріт, тоді як Доку зіграє праворуч у півзахисті.

Девід Моєс, на тлі перемоги над Лутоном (3:1), використав із перших хвилин Мавропаноса та Крессвелла в трійці центральних захисників.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі — Доку, Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд.

Запасні: Карсон, Стоунз, Аке, Льюїс, Ковачич, Гріліш, Нунеш, Бобб, Альварес.



Вест Гем: Ареола — Зума, Мавропанос, Крессвелл — Цоуфал, Ворд-Праус, Соучек, Палмьєрі — Кудус, Антоніо, Пакета.

Запасні: Фабіанські, Джонсон, Огбонна, Кейсі, Альварес, Ерті, Корне, Інгз, Мубама.



Гра Манчестер Сіті — Вест Гем почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.