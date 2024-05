У рамках матчу останнього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Вест Гемом, яке пройде на Етіхад Стедіум та стане чи не вирішальним у боротьбі за чемпіонський титул.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 18:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фінішний відрізок нинішнього сезону видався для Манчестер Сіті не таким яскравим і ідеальним, якщо дивитися в призмі порівняння з минулим роком. Напевно, не надто логічно говорити про відсутність ідеальності у команди, яка йде на серії з 22 матчів без поразок в АПЛ, проте факт залишається фактом: по-перше, підопічні Хосепа Гвардіоли вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від мадридського Реала; по-друге, замість одного конкурента в особі Арсеналу цього разу було аж два – і обох на дистанції "містянам" вдалося випередити. Незмінним залишився лише Кубок Англії як у плані виходу фінал, і у плані імені суперника.

No side in English football history has ever won four top-flight titles in a row.@ManCity are within touching distance 🫳 pic.twitter.com/iTWVVRc8ko