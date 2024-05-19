Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру чемпіонату Англії, який пройде 19 травня і розпочнеться о 18:00.

У рамках матчу останнього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Вест Гемом, яке пройде на Етіхад Стедіум та стане чи не вирішальним у боротьбі за чемпіонський титул.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 18:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фінішний відрізок нинішнього сезону видався для Манчестер Сіті не таким яскравим і ідеальним, якщо дивитися в призмі порівняння з минулим роком. Напевно, не надто логічно говорити про відсутність ідеальності у команди, яка йде на серії з 22 матчів без поразок в АПЛ, проте факт залишається фактом: по-перше, підопічні Хосепа Гвардіоли вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від мадридського Реала; по-друге, замість одного конкурента в особі Арсеналу цього разу було аж два – і обох на дистанції "містянам" вдалося випередити. Незмінним залишився лише Кубок Англії як у плані виходу фінал, і у плані імені суперника.

Однак Арсенал нинішнього сезону – це абсолютно інша історія, аніж рік тому. "Каноніри" провели 2024 рік в англійській першості практично ідеально, тоді як Манчестер Сіті залишився задовольнятися проти них у очних зустрічах лише одним очком у двох поєдинках АПЛ завдяки нульовій нічиїй на Етіхаді. Тим не менше, поки "містяни" не помилялися в плані поразок у цілому, підопічні Мікеля Артети допустили лише одну осічку з Астон Віллою в непростий період календарю, чого досвідченим "містянам" виявилося більш ніж достатньо для того, щоб перехопити статус лідера та зберігати його аж до останнього туру. Але Арсенал продовжує переслідувати Манчестер Сіті, чекаючи хоча б нічиєї прямого конкурента. У минулому матчі проти Тоттенгема "містяни" дійсно були близькими до того, щоб допустити цю осічку та віддати долю чемпіонства до рук "канонірів". Проте нереалізований вихід віч-на-віч Сона Хин Міна, який не дозволив "шпорам" зрівняти рахунок, — це вже везіння колективу Гвардіоли, без якого чемпіонами в Англії зазвичай не стають. Особливо якщо зважати на те, що Ортега, який і здійснив рятувальний сейв, позапланово через травму замінив у воротах Едерсона у другому таймі.

No side in English football history has ever won four top-flight titles in a row.@ManCity are within touching distance 🫳 pic.twitter.com/iTWVVRc8ko — Premier League (@premierleague) May 18, 2024

У підсумку ми маємо таку ситуацію: в останньому турі Манчестер Сіті зустрінеться на власному полі з Вест Гемом, який востаннє відбирав очки у "містян" близько двох років тому. Більше того, для Девіда Моєса цей матч стане прощальним на посаді головного тренера "молотобійців", а турнірної мотивації лондонці вже не мають. Легка перемога Ман Сіті та чергове чемпіонство? Можливо й так, бо команда Гвардіоли зазвичай такого не упускає. На що ж сподіватись Арсеналу? Що гравці Вест Гема планують гідно попрощатися зі своїм керманичем, тоді як сам Девід Моєс буде тільки "за" допомогти виграти чемпіонат своєму колишньому учневі та улюбленому підопічному Мікелю Артеті, який вчився у шотландця за часів своєї футбольної кар'єри в Евертоні, до свого трансферу саме до табору "канонірів".

Ман Сіті потрібна лише перемога. Арсеналу потрібно, щоб Вест Гем звів поєдинок із манкуніанцями хоча б унічию. Захист чемпіонського титулу в руках "містян".