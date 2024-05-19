Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Борнмут.

Лондонський Челсі та Борнмут зіграють поміж собою в останньому турі англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Маурісіо Почеттіно, після перемоги над Брайтоном (2:1), залучив до стартового складу Сілву та Бадьяшиля в центрі оборони, тоді як Стерлінг гратиме на лівому фланзі атаки.

Андоні Іраола, на тлі поразки від Брентфорда (1:2), використав із перших хвилин Ааронса праворуч у захисті, тоді як Траверс зіграє ліворуч у півзахисті, а Унал очолить атаку. Ілля Забарний традиційно розташується в центрі оборони.

Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Стерлінг — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Дісасі, Колвілл, Гюсто, Гілкріст, Казадеї, Угочукву, Чуквуемека, Нкунку.



Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Траверс — Унал.

Запасні: Траверс, Келлі, Сміт, Гілл, Февр, Скотт, Біллінг, Соланке, Уаттара.



Гра Челсі — Борнмут почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.