Англія

Які розклади в зоні єврокубків перед матчами завершального туру чемпіонату Англії-2023/24?

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги підходить до свого логічного завершення, оскільки в неділю, 19 травня, відбудуться усі матчі останнього туру — традиційно, один і той же самий час (18:00).

Чи не головною інтригою щодо турнірного положення, не беручи до уваги чемпіонську боротьбу між Манчестер Сіті та Арсеналом, є розподілення місць на наступну єврокубкову кампанію.

Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Астон Вілла вже гарантували собі та забронювали усі місця в Лізі чемпіонів, тому питання лишаються тільки щодо Ліги Європи та Ліги конференцій.

Тоттенгем та Челсі — це дві команди, які боротимуться між собою за п'яте місце, яке дає право гарантовано зіграти у наступному розіграші Ліги Європи.

У минулому турі "шпори" втратили будь-які математичні шанси на топ-4, продемонструвавши жахливу серію з п'яти поразок у шести останніх матчах.

Челсі — це кардинально протилежна ситуація, бо після нищівної поразки від Арсеналу " 23 квітня з рахунком 0:5 "сині" відставали від "шпор" на 13 очок, але наступні чотири перемоги та одна нічия дозволили команді Маурісіо Почеттіно скоротити своє відставання від колективу Анге Постекоглу всього до 3 пунктів.

Проте враховуючи рівень суперника Тоттенгема в останньому турі, а ним стане найбільш пропускающий та невмотивований через виліт Шеффілд Юнайтед, Челсі має дуже сильно пощастити, щоб фінішувати п'ятими замість "шпор". Суперником "синіх" стане Борнмут, якому також вже нічого не потрібно, проте скласти серйозну опозицію вони можуть у будь-якому випадку.

Таким чином, Тоттенгем з великою ймовірністю залишиться п'ятим, а боротьба за шосте і сьоме місця пройде між Челсі, Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед.

Що потрібно знати у цьому питанні?

1. Одна з цих команд точно не зіграє у єврокубках наступного сезону.

2. Володар шостого місця дізнається про свій турнір (ЛЄ або ЛК) тільки після фіналу Кубка Англії, в якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

3. Переможець Кубка Англії має отримати путівку до Ліги Європи, тому тут два варіанти:

- якщо тріумфатором стане Сіті, то шосте місце АПЛ вирушить до Ліги Європи, а сьоме отримає путівку до Ліги конференцій;

- якщо тріумфатором стане Юнайтед, то він вирушить до Ліги Європи, а шосте місце АПЛ отримає місце у Лізі конференцій. Сьомий рядок у такому разі буде неєврокубковим разом із восьмим.

ЩО КОМУ ПОТРІБНО В ОСТАННЬОМУ ТУРІ?

- ТОТТЕНГЕМ

Нічия Шеффілд Юнайтед забезпечила б "шпорам" фініш на п’ятому місці і кваліфікацію до Ліги Європи. Навіть якщо вони програють, і їх наздожене Челсі, вони гарантовано зіграють у європейському турнірі наступного сезону, оскільки математично не можуть фінішувати нижче шостого місця.

- ЧЕЛСІ

Нічия вдома проти Борнмута гарантує Челсі шосте місце. Тоді "сині" сподіватимуться тріумф Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії, щоб друге місце в Лізі Європи дісталося команді, яка посіла шосте місце.

Якщо Челсі фінішує шостим, а МЮ виграє фінал Кубка Англії, Челсі вирушить до третього за престижем єврокубка — Ліги конференцій.

Якщо Челсі переможе Борнмут, а "шпори" програють Шеффілд Юнайтед, команда Маурісіо Почеттіно фінішує п’ятою і буде впевненою, що зіграє у ЛЄ.

- НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД

"Сороки" повинні перемогти Брентфорд і сподіватися, що Челсі програє Борнмут. У такому разі команда Едді Гау майже гарантовано фінішує шостою через наявність кращої різниці забитих та пропущених, ніж у Челсі.

Щоб фінішувати сьомим, Ньюкасл має не дозволити Ман Юнайтед випередити себе (наразі рівна кількість очок та перевага за різницею голів).

Проте, як зазначалося вище, єврокубкова доля або її відсутність залежатиме напряму від результату фіналу Кубка Англії. Підопічні Едді Гау, звісно, також вболіватимуть за Ман Сіті.

- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Найкращий результат у цій ситуації для Манчестер Юнайтед — це фінішувати на сьомому місці, що гарантує "червоним дияволам" єврокубки у наступному сезоні незалежно від того, як завершиться його фінал Кубка Англії з Манчестер Сіті.

Кубковий тріумф дозволить "червоним дияволам" зіграти у Лізі Європи, а сьоме місце у разі програного фіналу дасть місце у Лізі конференцій.

Для досягнення цього завдання команда Еріка тен Гага має обійти Ньюкасл за очками за підсумками свого поєдинку проти Брайтона, в якому останній поєдинок на посаді головного тренера проведе Роберто Де Дзербі.

Помітна різниця голів на користь "сорок" пропонує МЮ тільки такий реальний варіант — перемога/нічия з Брайтоном та нічия/поразка Ньюкасла від Брентфорда (відповідно).