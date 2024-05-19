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Манчестер Сіті — Вест Гем 3:1
Голи: Фоден, 2, 18, Родрі, 59 — Кудус, 42

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі (Аке, 71), Гвардіол — Родрі — Доку, Сілва, де Брюйне, Фоден (Ковачич, 90) — Голанд.

Вест Гем: Ареола — Зума, Мавропанос, Крессвелл — Цоуфал, Ворд-Праус, Соучек, Палмьєрі (Едсон, 71) — Кудус, Антоніо (Ірті, 81), Пакета (Інгз, 86).

Попередження: Едсон