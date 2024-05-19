Англія
19 травня 2024, 20:11
Манчестер Сіті — чемпіон Англії
У заключному матчі національної першості команда Хосепа Гвардіоли обіграла Вест Гем та остаточно залишила позаду Арсенал.
Манчестер Сіті — Вест Гем, Getty Images
19 травня 2024, 20:11
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Вест Гем 3:1
Голи: Фоден, 2, 18, Родрі, 59 — Кудус, 42
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі (Аке, 71), Гвардіол — Родрі — Доку, Сілва, де Брюйне, Фоден (Ковачич, 90) — Голанд.
Вест Гем: Ареола — Зума, Мавропанос, Крессвелл — Цоуфал, Ворд-Праус, Соучек, Палмьєрі (Едсон, 71) — Кудус, Антоніо (Ірті, 81), Пакета (Інгз, 86).
Попередження: Едсон