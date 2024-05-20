Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 травня 2024 року.

У матчі 38 туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль удома обіграв Вулвергемптон (2:0).

Це була остання гра "червоних" на чолі з Юргеном Клоппом та ще й перед рідними вболівальниками, тож права на помилку в них не було.

А тут ще й суперники допомогли із здобуттям потрібного результату вилученням посеред першого тайму, тож грати господарям раптово стало легше.

У підсумку, уже за першу половину зустрічі Ліверпуль зняв усі питання щодо переможця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Вулвергемптон у рамках 38 туру АПЛ-2023/24:

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0

Голи: Мак Аллістер, 34, Кванса, 40

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 71), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт (Джонс, 81), Ендо, Мак Аллістер (Гравенберх, 70) — Салах, Гакпо (Собослаї, 81), Луїс Діас (Нуньєс, 71)

Вулвергемптон: Жозе Са — Буено (Дойл, 84), Кілман, Тоті — Семеду, Жуан Гомес, Леміна, Бельгард (Траоре, 63), Аїт-Нурі (Буено (Дойл, 84), 78) — Кунья (Нету, 78) — Хі Чхан (Доерті, 62)

Попередження: Ендо — Тоті

Вилучення: Семеду, 28