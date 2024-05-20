Коментар стосовно виступів англійського захисника.
Кайл Вокер, Getty Images
20 травня 2024, 13:57
Джеймі Реднапп висловив думку стосовно гри Кайла Вокера у Манчестер Сіті.
"У Кайла Вокера ще є кілька років. Він став кращим як захисник, бо навчився відчувати небезпеку", — цитує Джеймі ресурс BBC.
"Я згадую його ранні роки, коли він покладався на свою швидкість.
Він міг би зіграти на позиції центрального оборонця на Євро-2024 за збірну Англії. Він феноменальний гравець і він подає приклад. Оце гравець для Манчестер Сіті.
Ходили чутки про його відхід влітку. Як його можна замінити? Вокер – це Rolls Royce".
Цього сезону 33-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 5 асистів.