Англія

Коментар стосовно виступів англійського захисника.

Джеймі Реднапп висловив думку стосовно гри Кайла Вокера у Манчестер Сіті.

"У Кайла Вокера ще є кілька років. Він став кращим як захисник, бо навчився відчувати небезпеку", — цитує Джеймі ресурс BBC.

"Я згадую його ранні роки, коли він покладався на свою швидкість.

Він міг би зіграти на позиції центрального оборонця на Євро-2024 за збірну Англії. Він феноменальний гравець і він подає приклад. Оце гравець для Манчестер Сіті.

Ходили чутки про його відхід влітку. Як його можна замінити? Вокер – це Rolls Royce".

Цього сезону 33-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 5 асистів.