Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кайл вперше відзначився за "Трьох Левів".

В ці хвилини проходить матч відбору на Євро-2024 між Україною та Англією.

Українці відкрили рахунок завдяки голу Зінченка, проте англійці відновили статус-кво. У воротах Бущана відзначився захисник "Трьох Левів" Кайл Вокер. Кейн від центрального кола закинув до правого флангу штрафного на Вокера, який не став ділитись м'ячем і самотужки переграв Георгія.

Для Кайла це перший гол в складі збірної Англії. Дебютним взяттям воріт він відзначився в 77-ій грі за збірну.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна — Англія на Football.ua.