Англія

Бірмінгемці не грали у найпрестижнішому єврокубковому турнірі з сезону-1982/83!

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем не зміг реалізувати свої моменти та поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:2, що позбавило його будь-яких математичних шансів на фініш у топ-4 турнірної таблиці першості.

Таким чином, володарем четвертої путівки від Англії до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стала бірмінгемська Астон Вілла, яка під керівництвом Унаї Емері завершує внутрішній чемпіонат на четвертій сходинці.

Зазначимо, що Астон Вілла востаннє грала у найпрестижнішому єврокубковому турнірі аж 41 рік тому, а саме у сезоні-1982/83. Тоді цей турнір ще навіть не мав сучасної назви і був відомий як Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що у кампанії-1981/82 бірмінгемці стали володарями Кубка європейських чемпіонів.