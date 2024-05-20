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Матч між Кривбасом та Динамо вийшов дуже бойовим.

Півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко поділився думками про виїзний матч 29 туру УПЛ проти київського Динамо — 1:3.

"Для нас важлива кожна гра. Ми розуміли, що матч нічого не вирішує. Хотіли вийти, показати хороший футбол, отримати задоволення від гри і перемогти. Але склалось, як склалось, на жаль. Багато вирішив початок, коли ми пропустили двічі. Це було не дуже добре для нас, але ми вирівняли гру, створили декілька класних моментів. В цілому ми непогано виглядали. Радий за молодих хлопців, які дебютували в УПЛ за Кривбас. Можу їх тільки привітати.

Результат не по грі. Тут більше питання до призначення пенальті. Мені здається, я ніколи не бачив, щоб призначали подібний 11-метровий за фол, якого не було. Можливо, якби не цей епізод, все склалось інакше. Що ж, трішки не пощастило цього разу", — сказав Вакулко.

Динамо Київ — Кривбас 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ