Англія

Англієць провів дуже потужний сезон.

В рамках 38-го туру АПЛ Манчестер Сіті переміг лондонський Вест Гем (3:1) та вчетверте поспіль став чемпіоном Англії. Дублем у складі "містян" відзначився півзахисник Філ Фоден.

За інформацією Squawka, 23-річний англієць забив загалом шість голів з-за меж штрафного майданчику в сезоні, що є найкращим показником серед граців Манчестер Сіті за всю історію АПЛ.

Цього сезону Філ Фоден відіграв за МС 52 матчі, забив 27 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше Фодена було визнано найкращим гравцем АПЛ у сезоні-2023/24.