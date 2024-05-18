Англія

Ще один якісний сезон від 23-річного хавбека збірної Англії.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги у сезоні-2023/24. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду 23-річний англієць обійшов свого одноклубника Ерлінга Голанда, а також Александера Ісака (Ньюкасл), Мартіна Едегора, Деклана Райса (обидва — Арсенал), Коула Палмера (Челсі), Вірджила ван Дейка (Ліверпуль) та Оллі Воткінса (Астон Вілла).

Цього сезону Фоден провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив 17 голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Палмер — найкращий молодий гравець АПЛ сезону-2023/24.