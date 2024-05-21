Бразилець потрібен клубам із Саудівської Аравії.
Едерсон, GETTY IMAGES
21 травня 2024, 14:59
Голкіпер Ман Сіті Едерсон може залишити клуб, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Сіті готовий його відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція.
Зацікавленість в бразильському голкіпері проявляють клуби Саудівської Аравії, але поки невідомо, які саме. Повідомляється, що Едерсон розглядає можливість переїзду на Близький Схід.
Цього сезону Едерсон провів 43 матчі, з яких 16 на нуль при 34 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, Едерсон пропустить заключні матчі сезону для Манчестер Сіті через травму.