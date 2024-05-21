Англія

Бразилець потрібен клубам із Саудівської Аравії.

Голкіпер Ман Сіті Едерсон може залишити клуб, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Сіті готовий його відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція.

Зацікавленість в бразильському голкіпері проявляють клуби Саудівської Аравії, але поки невідомо, які саме. Повідомляється, що Едерсон розглядає можливість переїзду на Близький Схід.

Цього сезону Едерсон провів 43 матчі, з яких 16 на нуль при 34 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, Едерсон пропустить заключні матчі сезону для Манчестер Сіті через травму.